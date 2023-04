Roma: ruba un cellulare e chiede alla vittima 100 euro per restituirlo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 29enne nigeriano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per estorsione. Ieri mattina, un 37enne romano ha denunciato ai militari di aver subito il furto del proprio smartphone avvenuto in via Principe Eugenio e di essere stato ricontattato da un uomo che gli chiedeva 100 euro per la restituzione. I carabinieri hanno quindi organizzato un servizio mirato e si sono presentati all’appuntamento concordato in via del Pigneto, sorprendendo il ladro mentre riceveva la somma di denaro pattuita. L’uomo è stato bloccato e la refurtiva è stata recuperata. L’arresto è stato convalidato e il 29enne è stato portato in carcere.(Rer)