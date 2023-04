Primo maggio: Coldiretti, in 400 mila scelgono gli agriturismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 mila italiani hanno scelto l'agriturismo per il lungo weekend del 1 maggio tradizionalmente dedicato a scampagnate e gite fuori porta. E' quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna amica e Terranostra nel sottolineare che si tratta di una scelta che offre l'opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, nel verde, senza rinunciare alla comodità e alla protezione dal maltempo garantita dall'ospitalità delle aziende di campagna. Molte delle 25 mila aziende agrituristiche presenti in Italia – sottolinea e la Coldiretti – si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali di Campagna amica. La campagna si classifica tra le mete più gettonate del lungo weekend della Festa del lavoro che sei italiani su dieci (61 per cento) hanno scelto di passare fuori casa con gite in giornata ma anche facendo una breve vacanza. (segue) (Com)