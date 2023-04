Primo maggio: Coldiretti, in 400 mila scelgono gli agriturismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto gettonati, gli agriturismi, anche per la capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici che è – continua Coldiretti – la qualità più apprezzata dagli ospiti delle aziende agricole. Ma sta crescendo l'offerta di servizi aggiuntivi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking. Ma non mancano – precisa la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, così come corsi di cucina o di orticoltura. Senza dimenticare i più piccoli con attività che vanno dalla stalla dove curare gli animali all'orto dove zappare fino in cucina dove imparare i segreti delle ricette tradizionali della campagna. "I ponti di primavera confermano che l'agriturismo ha assunto un ruolo centrale per la vacanza made in Italy perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità nelle campagne italiane" ha sottolineato Diego Scaramuzza, presidente di Campagna amica-Terranostra nel precisare che "in quasi due comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una spinta importante al fenomeno delle vacanze di prossimità". (Com)