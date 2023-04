Sudan: Unhcr, “decine di migliaia” di rifugiati colpiti dal conflitto “impatto devastante” su civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “decine di migliaia” i rifugiati provenienti dal Sud Sudan, dall'Etiopia e dall'Eritrea che si trovavano in Sudan e che sono fuggiti in seguito ai combattimenti scoppiati due settimane fa tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf) sudanesi nell’area di Khartum. Lo rende noto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che parla di un “impatto devastante sulla popolazione civile, compresi i rifugiati e gli sfollati interni”. A causa della pericolosità della situazione, inoltre, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati è stata costretta a sospendere temporaneamente la maggior parte delle sue attività a Khartum, nel Darfur e nel Kordofan settentrionale, pur mantenendo i contatti con le comunità dei rifugiati. (segue) (Res)