Sudan: Unhcr, “decine di migliaia” di rifugiati colpiti dal conflitto “impatto devastante” su civili (2)

- Secondo le segnalazioni ricevute dall’Unhcr, dall’inizio della crisi circa 33 mila rifugiati sono fuggiti dall’area della capitale sudanese mentre i campi profughi di Gedaref, Cassala, Nilo Bianco e Nilo Azzurro, Kordofan meridionale e occidentale sono finora in uno stato di relativa calma e con i servizi essenziali in funzione. L’Alto commissariato è “particolarmente preoccupato” per la regione del Darfur, dove la situazione umanitaria è “disastrosa”. Quel territorio, infatti, anche prima dell’attuale crisi, era già duramente colpito dalla violenza, dalla criminalità e dalle tensioni etniche e sociali. (segue) (Res)