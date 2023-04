Sudan: Unhcr, “decine di migliaia” di rifugiati colpiti dal conflitto “impatto devastante” su civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia dell’Onu riferisce che nell’ultima settimana almeno 20 mila rifugiati hanno attraversato il confine del Sudan, di cui 7.500 sono entrati nel Ciad. In Sud Sudan sono arrivate 14 mila persone, principalmente sud sudanesi di ritorno dal Sudan. Secondo i dati riportati, l’Egitto ha registrato 16 mila attraversamenti, di cui 14 mila da parte di sudanesi. Dalla Repubblica Centrafricana e dall’Etiopia mancano cifre esatte. Per assicurare forniture essenziali al Sudan, a cominciare da quelle di cibo, l’Unhcr sta lavorando col Programma alimentare mondiale (Pam), col Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), con altre agenzie e con organizzazioni non governative. (Res)