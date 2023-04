Lavoro: Grimaldi (Avs), governo liberalizza contratti a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto in arrivo per il primo maggio il governo mette mano al decreto Dignità e restituisce ai datori di lavoro la possibilità di ottenere prestazioni a tempo determinato fino a due anni di durata, sostanzialmente senza causali. Una nuova deregulation in un mercato del lavoro pervaso da forme di precarietà". Lo afferma in una nota il vice capogruppo di Alleanza verdi sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, che aggiunge: "In Spagna, la riforma del lavoro ha rovesciato il paradigma e oggi tre su quattro under 30 hanno un contratto a tempo indeterminato. Qui si continua a fare regali a chi ha privilegi e sottrarre tutele e diritti a tutti gli altri. Ci vediamo in piazza il primo maggio. Ci faremo sentire". (Com)