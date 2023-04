Imprese: Fondazione Cariplo, nominati 28 nuovi membri della Ccb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo è composta da 13 componenti nuovi e 15 confermati tra coloro che hanno fatto parte della Commissione Centrale di Beneficenza nel precedente mandato. La Ccb si riunirà nei prossimi giorni per nominare il Presidente, i due Vice Presidenti, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. La Ccb sarà poi articolata in sottocommissioni consultive, cioè gruppi di lavoro sui temi legati all’attività filantropica, alla gestione del patrimonio e ad altre attività necessarie al suo funzionamento; nelle successive settimane, le commissioni avvieranno l’impostazione strategica delle attività dei prossimi anni che verrà poi definita come di consueto in autunno, con l’approvazione dei documenti di programmazione. (Com)