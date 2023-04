Viabilità: Aspi, sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico chiusure notturne da mercoledì 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle due notti di mercoledì 3 maggio e giovedì 4 maggio dalle 22 alle 6, sul Ramo di allacciamento A8 Milano-Varese/D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A8 Milano-Varese e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Verbano est" sulla Diramazione. In alternativa, chi percorre la A8 e proviene da Milano, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, uscire a Solbiate Arno, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SS33 del Sempione ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino; in ulteriore alternativa, immettersi sulla SS33 del Sempione, dopo essere usciti a Gallarate sulla A8, mentre per chi percorre la A8 e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, uscire a Solbiate Arno, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SS33 del Sempione ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino. Saranno chiuse le stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese. In alternativa, utilizzare la stazione di Gallarate sulla A8 o di Castelletto Ticino sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. (segue) (Com)