Fondazione Enpaia: approvato bilancio 2022 con 10,6 milioni di utile

- La Fondazione Enpaia (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura) ha approvato il bilancio consuntivo 2022 con un utile di 10,6 milioni di euro. "Un risultato sopra le aspettative – spiega il Presidente Giorgio Piazza nella sua relazione al Cda - considerando le difficoltà del contesto economico-finanziario che hanno contraddistinto l'anno 2022". L'avanzo dell'esercizio 2022 è frutto dell'ottima performance della gestione finanziaria, grazie al processo di diversificazione del patrimonio mobiliare iniziato nel 2019, e del risultato positivo del piano di turnaround immobiliare. Nel 2022 la Fondazione ha effettuato nuovi investimenti finanziari per circa 755 milioni di euro e disinvestimenti per circa 591 milioni di euro. Il risultato positivo della gestione finanziaria della Fondazione ha generato un rendimento netto del 4,55 per cento, in leggera flessione rispetto al 2021 (4,79 per cento). Nonostante il rallentamento del mercato immobiliare, nel 2022 la Fondazione ha venduto immobili per 46 milioni di euro, realizzando una plusvalenza lorda di circa 24 milioni. Con il piano di turnaround del patrimonio immobiliare la Fondazione vuole incrementare la redditività del comparto immobiliare passando dall'attuale rendimento netto inferiore all'1 per cento a un rendimento netto pari al 3 per cento. (segue) (Com)