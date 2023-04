Fondazione Enpaia: approvato bilancio 2022 con 10,6 milioni di utile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rendimento netto complessivo, calcolato sui valori di libro dell'intero portafoglio (mobiliare e immobiliare) della Fondazione, si attesta così al 5,03 per cento, rispetto al 4,88 per cento del 2021. "L'impennata dell'inflazione - sottolinea il direttore generale di Enpaia, Roberto Diacetti - ha determinato per la Fondazione una crescita significativa, pari a circa 46 milioni di euro, dell'accantonamento al Fondo Tfr rispetto all'anno 2021 a causa del conseguente aumento del coefficiente di rivalutazione che è passato dal 4,36 per cento del 2021 al 9,97 per cento del 2022". In questo contesto molto difficile, conclude il direttore Diacetti, la Fondazione "ha saputo reagire prontamente mettendo in atto tutte le strategie utili a garantire i servizi ai propri iscritti, dimostrando la propria resilienza in termini di tempestiva capacità di risposta e adattamento al contesto economico finanziario". (Com)