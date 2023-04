Vaticano: Papa ai bambini ciechi, grazie per i vostri canti e i vostri gesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel secondo giorno del suo viaggio apostolico a Budapest, incontra i bambini ciechi e ipovedenti e disabili di Budapest presso l'Istituto "Beato László Batthyány-Strattmann". "Grazie a tutti voi per l'accoglienza. Grazie per il vostro canto, per i vostri gesti, per i vostri occhi", ha detto il Pontefice al termine della visita, ringraziando anche il direttore, "che ha voluto cominciare questo con la preghiera di San Francesco, che è un programma di vita, perché chiede la grazia che quando manca qualcosa io possa fare qualcosa". "Affrontare la realtà - ha aggiunto il Pontefice - è vangelo puro. Sarebbe stato più facile prendere delle idee, delle ideologie, e portarle avanti, senza tenere conto della realtà". "Questo è cammino evangelico, questo è il cammino di Gesù, e questo è quello che il direttore ha voluto esprimere con la preghiera di San Francesco", ha concluso Bergoglio ringraziando nuovamente i presenti. (Civ)