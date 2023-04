Imprese: Fondazione Cariplo, donati oltre 550 milioni per progetti sociali negli ultimi 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta del 28 aprile, Fondazione Cariplo ha approvato il Documento di Fine Mandato che riassume l’attività svolta dagli organi di Fondazione Cariplo negli ultimi quattro anni. Dal 2019 al 2023 Fondazione Cariplo ha donato 556,4 milioni di euro per la realizzazione di 4.502 progetti di utilità sociale; un impegno filantropico che ogni anno ha visto coinvolta la Fondazione, mediamente, in 1.125 iniziative. Più nel dettaglio, negli ultimi 4 anni, Fondazione Cariplo ha contribuito a sostenere 416 progetti in campo ambientale, con un impegno economico di 39,3 milioni di euro; 1.995 progetti nel settore culturale, con un mecenatismo che ha un valore di 142,3 milioni di euro; 436 progetti a favore della ricerca scientifica, con risorse per 81,7 milioni di euro; 1.506 progetti in ambito sociale, con donazioni per 207,7 milioni di euro. A queste iniziative si aggiungono 149 progetti realizzati insieme alle Fondazioni di Comunità che operano in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con erogazioni pari a 85,4 milioni di euro.(Com)