Corea del Nord: Kim Yo-jong, dichiarazione Biden-Yoon frutto di “senilità” e “incompetenza”

- La Dichiarazione di Washington degli Stati Uniti e della Corea del Sud “è un prodotto della feroce politica ostile nei confronti della Corea del Nord che riflette la volontà di un’azione più antagonista e aggressiva” ed è il risultato del “rimbambimento” e della “incompetenza” dei presidenti dei Paesi firmatari. Lo scrive Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento di propaganda del Partito del lavoro della Corea del Nord e sorella del leader Kim Jong-un, in un articolo pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”) a proposito del documento firmato in occasione della visita del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol negli Stati Uniti, che si sono impegnati a rispondere a un eventuale attacco nucleare nordcoreano contro Seul. Per la sorella di Kim quella dichiarazione sulla cosiddetta “deterrenza estesa” mette a rischio “la pace e la sicurezza dell’Asia nord-orientale e del resto del mondo” e “non può essere accolta con favore”. (segue) (Git)