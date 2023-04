Corea del Nord: Kim Yo-jong, dichiarazione Biden-Yoon frutto di “senilità” e “incompetenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione, secondo Kim Yo-jong, è minacciata “dalla corrente instabile dovuta alla formazione di un ‘gruppo di consultazione nucleare’, al regolare e duraturo dispiegamento delle risorse strategiche nucleari statunitensi e alle frequenti esercitazioni militari”, una situazione che ha indotto Pyongyang a “un’azione più decisa”. La funzionaria nordcoreana attacca poi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per il suo avvertimento sulla reazione a un eventuale attacco nucleare contro gli Usa e i loro alleati: sarebbe “inaccettabile, e risulterebbe nella fine di qualunque regime assumesse una simile iniziativa”, ha detto il leader della Casa Bianca. “È il rimbambimento del vecchio?”, domanda Kim Yo-jong. “Certo, si può definire un’assurdità di un vecchio senza futuro (…) Tuttavia, il fatto che l’espressione sia stata usata dal presidente in persona del nostro Stato nemico – gli Stati Uniti – a noi più ostile, è una minaccia retorica che non possiamo assolutamente tollerare”, prosegue. (segue) (Git)