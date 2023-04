Corea del Nord: Kim Yo-jong, dichiarazione Biden-Yoon frutto di “senilità” e “incompetenza” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente sudcoreano Yoon viene imputato di aver “messo in pericolo la sicurezza” nella Penisola coreana “con la sua incompetenza”. Contro il rafforzamento dell’asse Seul-Washington, definito “un sogno selvaggio”, l’esponente del regime di Pyongyang promette “un’entità di forza più potente in futuro”. “Ancora una volta abbiamo avuto la certezza del fatto che dovremmo aumentare il deterrente della guerra nucleare” (…) Dal momento che il nemico diventa frenetico nelle sue esercitazioni di guerra nucleare e dispiega più risorse nucleari strategiche nella regione della Penisola coreana, il nostro esercizio del diritto all’autodifesa aumenterà in proporzione”, conclude Kim Yo-jong. (Git)