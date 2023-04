Lavoro: Confcommercio, occupazione femminile al 43,6 per cento, ampio gap con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione delle donne in Italia è pari al 43,6 per cento contro una media europea del 54,1 per cento, un gap molto più ampio di quello relativo all’occupazione maschile (60,3 per cento in Italia, 64,7 per cento in Europa). Questi i principali risultati che emergono da un focus sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro contenuto nel rapporto “Terziario&Lavoro” dell’Ufficio studi di Confcommercio. Nello stesso rapporto viene poi chiarito che se il tasso di disoccupazione femminile in Italia (11,1 per cento) venisse portato al valore europeo (7,2 per cento), si avrebbero 433 mila donne occupate in più. Nel confronto tra le macro aree italiane, il tasso di occupazione delle donne al Sud è pari al 28,9 per cento contro il 52 per cento del Nord ma nel terziario di mercato, però, l’occupazione femminile supera quella maschile: rispetto al totale dell’economia italiana, infatti, in questo settore lavorano il 75 per cento delle donne mentre la quota maschile è al 52 per cento. (segue) (Com)