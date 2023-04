Sanità: Coldiretti lancia allarme, in Italia obesi 4 bambini su 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Italia il 42 per cento dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso o in sovrappeso, con un risultato che è il peggiore dell'Unione Europea, dove la media è del 29,5 per cento, e un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Oms diffusa in occasione della Festa dell'educazione alimentare nelle scuole che ha visto l'inaugurazione della prima fattoria didattica: presenti migliaia di bambini provenienti da tutte le scuole d'Italia al Villaggio contadino a Bari. Una situazione che ha aggravato un fenomeno allarmante – sottolinea Coldiretti – poiché i numeri evidenziano come i problemi di peso interessino nel nostro Paese proprio i giovani, con una situazione preoccupante anche tra i 10 e i 19 anni, che registrano un percentuale di obesi o in sovrappeso del 34,2 per cento rispetto al 24,9 per cento degli adolescenti europei. La diminuzione forzata dell'attività fisica e il maggior tempo passato in casa e davanti alla tv negli anni della pandemia – sottolinea Coldiretti – si sono aggiunti all'adozione di modelli sbagliati di consumo all'interno dei nuclei familiari, con il preoccupante abbandono dei principi della dieta mediterranea.