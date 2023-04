Sanità: Coldiretti lancia allarme, in Italia obesi 4 bambini su 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basti pensare che ben sei adolescenti italiani su 10 non mangiano né frutta né verdura ogni giorno, aumentando così i rischi legati all’obesità e alle malattie ad essa collegate. Ma i bambini italiani fanno anche meno sport dei loro “colleghi” europei. Basti dire che il 95 per cento dei bambini italiani non pratica un livello adeguato di attività fisica. Cosa che colloca l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi Ocse, secondo dati Oms. Non a caso circa il 70 per cento dei piccoli italiani passano almeno due ore al giorno guardando la tv o tablet, pc e cellulari, secondi solo a quelli di San Marino. E a preoccupare sono anche – rileva la Coldiretti – i 2,3 milioni di adolescenti che si trovano a fare i conti con i disturbi dell’alimentazione. Si tratta di patologie che si manifestano prevalentemente a partire dai 12 anni ma che negli ultimi tempi sono giunte ad interessare minori anche dagli 8 anni in su. (segue) (Com)