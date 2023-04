Iran-Iraq: il presidente iracheno Rashid è giunto a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, è giunto questa mattina nella capitale iraniana, Teheran, dove è stato accolto dall’omologo iraniano, Ebrahim Raisi. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr", secondo cui Rashid incontrerà una serie di funzionari della Repubblica islamica, per discutere delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e della situazione nella regione. A marzo, Raisi aveva invitato il presidente iracheno a Teheran con una lettera consegnatagli dall’ambasciatore della Repubblica islamica a Baghdad. Rashid aveva dichiarato di aver accettato l’invito, senza tuttavia indicare i tempi di una sua possibile visita ufficiale nella Repubblica islamica. Nel novembre 2022 era stato il premier iracheno, Mohammed Shia al Sudani, a recarsi in visita in Iran, dove era stato ricevuto, tra gli altri, anche dal leader supremo, Ali Khamenei. In quell’occasione, le discussioni tra funzionari iracheni e iraniani avevano riguardato soprattutto energia, sicurezza alle frontiere e il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita. "Lo status dell'Iraq è essenziale per garantire la pace e la stabilità nella regione, e per assicurare stabilità e responsabilità dei governi dei Paesi stessi", aveva affermato Raisi nell’occasione. (Res)