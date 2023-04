Lavoro: Confcommercio, al Sud occupata meno di una donna su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione delle donne al Sud è pari al 28,9 per cento contro il 52 per cento del Nord. Questo uno dei dati giù drammatici che emergono da un focus sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro contenuto nel rapporto “Terziario&Lavoro” dell’Ufficio studi di Confcommercio. Il tasso di partecipazione femminile - chiarisce ancora il rapporto - rispetto al valore medio europeo al Nord è inferiore di due punti e mezzo, al Centro di cinque punti, al Sud di venticinque punti, fermandosi in quest’area al 36 per cento circa. (Rin)