Ucraina: ministero Esteri chiede a Polonia e altri Paesi ripristino dell’import agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev ha chiesto alla Polonia e agli altri Paesi che hanno interrotto le importazioni e il transito di prodotti agricoli dall’Ucraina di ripristinarli. Le restrizioni messe in atto da alcuni Paesi dell’Ue “non rispettano l’accordo di associazione tra l’Ucraina e l’Ue e i principi e le norme del mercato unico”, ha scritto in un messaggio su Facebook un rappresentante del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. A suo avviso, esiste la base giuridica per la ripresa delle esportazioni verso Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria, oltre a quella per continuare senza ostacoli le esportazioni agli altri Stati membri dell’Ue ed extra Ue. Una soluzione equilibrata e guidata dallo spirito di solidarietà “è l’unico modo per contrastare con successo la guerra della Russia contro l’Ucraina” e per “rafforzare il mercato unico, di cui l’Ucraina diventerà un membro”, ha spiegato Nikolenko. (Kiu)