Inflazione: Confindustria, ancora alta ma prosegue calo, a marzo +7,6 per cento

- Prosegue il calo dell’inflazione italiana, che però resta alta (+7,6 per cento annuo a marzo, +11,8 per cento a ottobre). E’ quanto emerge dalla Congiuntura flash di aprile realizzata dal Centro studi di Confindustria. La variazione dei prezzi energetici (+10,8 per cento) - spiega Confindustria - è ora più bassa di quella degli alimentari (+12,9 per cento). Infatti, le materie prime con i maggiori rincari sono quelle alimentari: a marzo restano al +55 per cento rispetto al 2019, mentre il prezzo del gas è relativamente basso (43 euro/mwh in aprile) e quello del petrolio sale poco (86 dollari al barile). La dinamica dei prezzi al consumo al netto di tali due componenti è elevata (+4,8 per cento), per la trasmissione dei rincari dell’energia anche agli altri beni e servizi. (Rin)