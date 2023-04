Kosovo-Serbia: Petkovic, "sconfitta e fiasco completo" di Kurti alle elezioni quattro comuni nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 3,5 per cento degli aventi diritto ha partecipato alle elezioni straordinarie di ieri nei quattro comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic, precisando che si è trattato di 1.566 cittadini di etnia albanese e 13 di etnia serba, sui 45 mila nomi iscritti nelle liste elettorali. Il rappresentante di Belgrado ha aggiunto che, dei 13 serbi che si sono recati alle urne, due hanno votato a Mitrovica Nord, sette a Leposavic e quattro a Zvecan, mentre nessuno si è recato alle urne a Zubin Potok. Nella conferenza stampa tenuta dopo la chiusura dei seggi elettorali, Petkovic ha sostenuto che il risultato elettorale rappresenta "una sconfitta e un fiasco completo" del primo ministro di Pristina Albin Kurti e della presidente Vjosa Osmani, i quali "hanno indetto queste elezioni con l'intenzione di occupare il nord", ha sottolineato. "Questa è anche una sconfitta per quella parte della comunità internazionale che ha sostenuto Albin Kurti e ha detto che avrebbe riconosciuto i risultati elettorali", ha concluso il rappresentante serbo. (Seb)