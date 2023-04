Serbia: Vucic, a elezioni nel nord del Kosovo "rivolta politica pacifica del popolo serbo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che nelle elezioni tenute nei comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba di ieri "si è verificata una rivolta politica pacifica del popolo serbo", il quale, ha aggiunto "non tollererà più soluzioni imposte, crudeltà, maltrattamenti e sparatorie, pur di ricevere elogi da Bruxelles o Washington". Lo riporta la stampa di Belgrado. Nella conferenza stampa di oggi Vucic ha affermato che ieri "non c'è stata solo la sconfitta inequivocabile di Albin Kurti e del suo regime, ma si sono verificati anche dei cambiamenti tettonici in Kosovo", ha aggiunto. "Il popolo serbo ha dimostrato che cerca un approccio completamente diverso, prima di tutto dalla comunità internazionale: maggiore rispetto e vero dialogo non l'imposizione di una soluzione", ha sottolineato Vucic. Il presidente serbo ha sostenuto che i risultati delle elezioni nei quattro comuni nel nord del Kosovo "sono una nuova realtà politica" e ha valutato che "molti non l'hanno capito". (segue) (Seb)