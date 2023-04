Bosnia: fonti stampa, "chiara istruzione" di Cvijanovic contro Kosovo in Consiglio Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Bosnia Erzegovina non ha riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente e non abbiamo rapporti con tale autorità a Pristina. Abbiamo detto che seguiamo Belgrado in questo senso, che rispettiamo l'integrità territoriale della Serbia e che lavoreremo come leadership insieme alla Serbia su questa questione", ha detto Dodik. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha accolto la richiesta del Kosovo di avviare la procedura di adesione all'organizzazione. Ora la domanda del Kosovo sarà inviata all'Assemblea parlamentare. Spetterà a quest'organismo esprimere un parere sull'adesione di Pristina al Consiglio d'Europa. (Seb)