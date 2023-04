Nord Macedonia: presidente Pendarovski, sosteniamo introduzione esenzione visti per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha affermato che il Paese "sostiene" l'introduzione della liberalizzazione dei visti per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. Nella conferenza congiunta con la presidente kosovara Vjosa Osmani, in visita oggi nel Paese, Pendarovski ha riferito che Skopje e Pristina hanno "un'eccellente cooperazione bilaterale" e che entrambi "devono sostenersi a vicenda nei loro sforzi e sulla via dell'integrazione europea". Pendarovski ha detto che la Macedonia del Nord, in qualità di presidente dell'Osce, "è pronta ad attuare le parti dell'accordo raggiunto a Ocrida tra Belgrado e Pristina, ma solo con il consenso di entrambe le parti". A riguardo della formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo, il presidente macedone ha affermato che la Macedonia del Nord ha "un rapporto paritario" con entrambe le parti. Vjosa Osmani da parte sua ha detto di essere "grata alla Macedonia del Nord per il sostegno" e ha espresso la speranza che "gli alleati e gli amici del Kosovo facciano pressione sulla Serbia affinché rispetti gli obblighi derivanti dagli accordi raggiunti".(Seb)