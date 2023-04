Kosovo: Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discute rapporto del segretario generale Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riunito stasera a New York discuterà il nuovo rapporto semestrale del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sul lavoro della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). Alla seduta, che sarà presieduta dalla Russia, Belgrado e Pristina saranno rappresentati dai ministri degli Affari esteri, Ivica Dacic e Donika Gervalla Schwarz. Nel rapporto per il periodo dal 16 settembre 2022 al 18 marzo 2023, Guterres ha accolto con favore l'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Guterres ha osservato che la nuova cornice per il dialogo ha il potenziale per far avanzare il processo verso il raggiungimento di soluzioni a lungo termine. Guterres ha aggiunto che sarà necessario un impegno costruttivo nell'attuazione globale dell'accordo per preservare la stabilità e prevenire il ripetersi di tensioni e conflitti. "Le parti si sono pienamente impegnate a rispettare tutti gli articoli dell'accordo e ad adempiere a tutti gli obblighi in modo mirato e in buona fede. Ciò è tanto più importante perché gli eventi durante il periodo osservato hanno portato le tensioni a un livello di crisi, determinando una battuta d'arresto dall'inizio del processo di dialogo nel 2011", ha scritto Guterres aggiungendo che "la retorica intensificata e incendiaria proveniente da tutte le parti”, la creazione di blocchi stradali, molteplici incidenti e proteste nel nord del Kosovo hanno aumentato il rischio di violenza. "Tutte le parti dovrebbero esercitare moderazione e garantire che le controversie siano risolte pacificamente e attraverso il dialogo, non l'escalation", ha dichiarato ancora Guterres.(Alt)