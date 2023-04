Lavoro: bozza decreto, strumento di attivazione dal primo settembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal primo settembre 2023, lo strumento di attivazione “quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate”. È quanto emerge da una bozza del decreto legge in materia di lavoro, che andrà in Consiglio dei ministri il primo maggio. Nelle misure di attivazione rientrano il servizio civile universale, i lavori socialmente utili e i progetti utili alla collettività. “Lo strumento di attivazione – si legge nella bozza – è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione”. (Rin)