Sudan: presidente turco Erdogan pronto a ospitare colloqui di pace (2)

- Proprio oggi un aereo turco impegnato in operazioni di evacuazione dal Sudan è stato coinvolto nel fuoco incrociato dei combattimenti mentre stava atterrando all'aeroporto di Wadi Seyidna fuori Khartum. Lo ha denunciato il ministero della Difesa turco, precisando che non ci sono state vittime né feriti ma che sono in corso le riparazioni del velivolo. Secondo la fonte, che non ha fatto riferimento agli autori degli spari, l'aereo modello C-130 è stato colpito da spari di armi leggere. Sull'incidente si sono espresse entrambe le parti in conflitto. L'esercito sudanese ha accusato le Forze di supporto rapido (Rsf) di aver attaccato deliberatamente l'aereo danneggiando la fornitura di carburante, mentre Rsf hanno negato di aver sparato contro l'aereo, accusando a loro volta l'esercito di "diffondere bugie". "Le nostre forze sono rimaste rigorosamente impegnate nella tregua umanitaria che abbiamo concordato da mezzanotte, e non è vero che abbiamo preso di mira alcun aereo nel cielo da Wadi Seyidna a Omdurman", hanno scritto le Rsf in una nota. Nel frattempo proseguono nonostante la proroga della tregua di 72 ore i combattimenti a Khartum e Omdurman, con forti esplosioni, raid aerei e carri armati in azione. (segue) (Tua)