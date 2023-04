Siria: presidente iraniano Raisi atteso a Damasco la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è uno dei principali alleati del presidente siriano Bashar al Assad e ha fornito sostegno finanziario e militare al suo regime durante i 12 anni di conflitto siriano. Amir-Abdollahian ha spiegato che il suo Paese ha inviato "consiglieri militari" per aiutare il governo dall'inizio della guerra. Il viaggio programmato di Raisi avviene sullo sfondo di un riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla Cina. Una distensione che potrebbe avere "ripercussioni positive su tutta la regione e in Libano in particolare", ha aggiunto Amir-Abdollahian. Il presidente siriano Assad ha visitato Teheran nel maggio dello scorso anno. Durante un viaggio a Damasco a gennaio, Amir-Abdollahian aveva detto che Assad aveva invitato Raisi in visita. (Res)