Business news: Scozia, fondo Usa stanzia 340 milioni di euro per riqualificare porto di Ardesier

- Un fondo di private equity statunitense, Quantum Energy Partners, ha impegnato 300 milioni di sterline (340 milioni di euro) per aiutare a riqualificare il porto di Ardersier, vicino a Inverness, in Scozia, come sito per il lancio dell'energia eolica nel Mare del Nord. Questo, come riporta il quotidiano "Financial Times", segna un investimento significativo nella catena di approvvigionamento scozzese per l'energia rinnovabile. Il cantiere McDermott del porto di Ardersier è stato fondamentale per lo sviluppo del settore petrolifero e del gas del Mare del Nord negli anni '70 e '80, ma ha chiuso più di 20 anni fa quando la domanda di nuove piattaforme si è esaurita. La spinta accelerata del Regno Unito verso l'eolico offshore mira a dare nuova vita al sito, con l'investimento progettato per trasformarlo per il dispiegamento di turbine e lo smantellamento di vecchi asset di petrolio e gas. "Le dimensioni e la localizzazione geografica del sito significano che è nella posizione ideale per diventare un hub europeo leader per l'energia rinnovabile offshore", ha affermato Michael MacDougall, partner di Quantum Energy Partners. (Rel)