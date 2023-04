© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ricevuto da uno Stato europeo un ordine da oltre 200 milioni di euro per munizioni di medio calibro, impiegate da mezzi corazzati da combattimento per fanteria. È quanto comunicato dallo stesso gruppo, secondo cui le consegne dei proiettili verranno effettuate tra il 2023 e il 2025. (Geb)