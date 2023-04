© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo maggio, l'elettricità per le famiglie in Serbia sarà più costosa dell'8 per cento e il gas del 10 per cento. Lo ha confermato oggi l'Agenzia per l'energia della Serbia. Il precedente aumento di prezzo sia per l'elettricità che per il gas, rispettivamente dell'8 e dell'11 per cento, era avvenuto nel Paese balcanico il primo gennaio scorso. (Seb)