Business news: Spagna, per Iberdrola utile di 1,4 miliardi di euro nel primo trimestre

- Nel primo trimestre del 2023, l'azienda energetica spagnola Iberdrola ha registrato un utile di 1,4 miliardi di euro, con un aumento del 40 per cento su base annua grazie soprattutto al miglioramento dei risultati in Spagna e nel Regno Unito. Secondo quanto riferito in un comunicato, il margine operativo lordo (Ebitda) del gruppo è aumentato del 38 per cento nel periodo gennaio-marzo, raggiungendo i 4 miliardi di euro, mentre il fatturato si è attestato a 15,4 miliardi di euro, rispetto ai 12,1 miliardi di euro dello stesso periodo del 2022. Questo incremento dei risultati della società è avvenuto nonostante l'aumento imposte (591 milioni di euro a fronte dei 311 milioni di euro del 2022). Gli investimenti di Iberdrola nel primo trimestre del 2023 sono stati pari a 10,4 miliardi di euro, il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)