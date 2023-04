Business news: Alstom, commessa da circa un miliardo di euro per treni regionali Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha ricevuto una commessa supplementare da "circa un miliardo di euro" per la fornitura di 60 treni alle linee D e E della Rer, il treno regionale della regione parigina dell'Ile-de-France. Lo ha annunciato il gruppo francese, senza dare la cifra esatta dell'operazione. L'investimento è finanziato dalla Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario in Francia. Nel gennaio del 2017 era già stato concluso un accordo da 3,75 miliardi di euro per 225 treni che vedeva implicati Astom e Bombardier Transport, ma quest'ultimo è stato in seguito acquisito dal costruttore francese nel gennaio del 2021. (Frp)