Business news: Uniper torna in attivo nel primo trimestre

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper è tornata in attivo nel primo trimestre del 2023, dopo perdite per miliardi di euro nello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i dati preliminari della società mostrano per il periodo tra gennaio e marzo l'utile prima di interessi e tasse (Ebit) rettificato è stato di 749 milioni di euro. Nel primo trimestre del 2022, l'indicatore segnava invece una perdita di 917 milioni di euro. Il risultato netto rettificato è ora di 451 milioni di euro dopo una perdita di 674 milioni di euro. Nel complesso, Uniper prevede una forte ripresa degli utili nel 2023. Nello scorso anno, l'azienda è stata duramente colpita dalla decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas verso la Germania, contromisura per le sanzioni da cui è stata colpita dopo aver invaso l'Ucraina. Al fine di evitare il fallimento di Uniper, il governo tedesco ha attuato un piano di salvataggio articolato su un aumento di capitale e sulla nazionalizzazione della società, già di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. (Geb)