Business news: Spagna, per Bbva utile di 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre

- Nel primo trimestre dell'anno, Bbva ha ottenuto un utile di 1,8 miliardi di euro, il 39,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, grazie alla forte generazione di reddito derivante dall'aumento dei tassi di interesse e al traino delle attività in Messico (1,2 miliardi di euro) e Spagna (541 milioni di euro). In Turchia, il terzo mercato per importanza di Bbva, la banca ha ottenuto un utile di 277 milioni di euro nel primo trimestre del 2023 rispetto a un risultato negativo di 76 milioni di euro nello stesso trimestre del 2022. In termini di attività commerciale, la banca ha attirato 2,6 milioni di nuovi clienti tra gennaio e marzo di quest'anno. Degno di nota è anche l'aumento del 9,8 per cento del portafoglio prestiti nell'ultimo anno. (Spm)