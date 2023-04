Sardegna: nuovo portale di informazioni geografiche per il Comune di Quartu Sant'Elena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per abolire il digital divide tutti gli Uffici sono quindi chiamati a dare il proprio contributo. Un lavoro certosino che interesserà non solo i servizi prettamente tecnici, quali Edilizia Privata o Urbanistica, ma anche altri più amministrativi, quali ad esempio la Toponomastica, con la pubblicazione delle delibere che certificano i nomi delle strade. L’impostazione e il caricamento dei primi dati è stato affidato a una società specializzata, Leganet, supportata da un’equipe di dipendenti comunali, con il contributo del Servizio Informatico Comunale (SIC). Il primo inventario ha interessato la mappatura delle strade, tracciando anche banchine e marciapiedi. La progressiva implementazione con le informazioni di carattere amministrativo garantirà anche il taglio dei tempi di attesa quando l’utente avrà bisogno di informazioni. Dalla certificazione del patrimonio alla proprietà delle aree, dai vincoli paesaggistici al pregresso riguardo gli incendi: con un semplice colpo d’occhio si potrà avere un’informativa dettagliata. Il sistema prevede inoltre la mappatura tramite aree tematiche; saranno così accorpate le informazioni riguardo specifici argomenti d’interesse (ad esempio Zone verdi o Passi carrabili). Contemporaneamente l’Amministrazione si sta facendo carico anche di una serie di percorsi formativi dedicati al proprio personale dipendente. Il primo modulo, organizzato in 4 giornate e prossimo all’avvio, sarà incentrato sul Codice degli appalti. È attualmente in corso l’individuazione delle successive materie d’approfondimento, che saranno scelte tenendo conto anche delle richieste e dei suggerimenti dei dirigenti. (Rsc)