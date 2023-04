Farnesina: Tajani riunisce 20 sindaci per il progetto del “Turismo delle radici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha riunito oggi alla Farnesina 20 sindaci, uno per regione, coordinatori per il progetto del “Turismo delle radici”. “Lavoriamo per attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico dei piccoli borghi d'Italia”, ha scritto Tajani su Twitter. Secondo quanto si legge sul sito web del ministero degli Esteri, il “Turismo delle Radici” è un’offerta turistica strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che coniuga alla proposta di beni e servizi del terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che sono stimati in un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone. Il 2024, peraltro, è stato dichiarato “Anno delle radici italiane” nell’ambito del Progetto Pnrr “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, grande evento di richiamo per i discendenti degli emigrati italiani nel mondo. (Res)