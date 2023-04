Usa: Colorado, governatore firma nuove leggi per il controllo delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico del Colorado, Jared Polis, ha firmato una serie di nuove leggi tese ad imporre regole più stringenti per l’acquisto e la distribuzione di armi da fuoco nello Stato, dopo la sparatoria avvenuta a novembre dello scorso anno presso un locale Lgbtq a Colorado Springs, a seguito della quale sono morte cinque persone. Le nuove norme impongono un periodo di attesa di tre giorni per ottenere una arma da fuoco, incrementando a 21 anni l’età minima per l’acquisto e facilitando il processo per avviare cause legali nei confronti dei produttori. “I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro all’interno delle nostre comunità, delle nostre scuole e ovunque si trovino”, ha detto Polis al momento della firma. (Was)