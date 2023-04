Sudan: al via evacuazione dei civili Usa, 300 persone hanno lasciato Khartoum a bordo di autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno dato il via all’evacuazione dei civili statunitensi che si trovano in Sudan, alla luce della crisi in corso nel Paese. Secondo il “New York Times”, un convoglio di autobus ha lasciato la capitale, Khartoum, nella serata di venerdì, con a bordo circa 300 cittadini Usa. I mezzi sono diretti verso il Mar Rosso, e stanno utilizzando le rotte di terra utilizzate nei giorni scorsi dalle Nazioni Unite e da altri Paesi per evacuare i propri cittadini. La strada è costantemente monitorata dalle Forze armate statunitensi tramite l’utilizzo di droni e altri sistemi di sorveglianza. Durante il briefing giornaliero con la stampa, Vedant Patel, uno dei portavoce del dipartimento di Stato Usa, ha affermato che Washington “sta lavorando con i propri partner nella regione in maniera coordinata” per evacuare i civili dal Paese. (Was)