Siria: presidente iraniano Raisi atteso a Damasco la prossima settimana

- Il presidente iraniano Ebrahim Raisi potrebbe recarsi Damasco, in Siria, la prossima settimana nella prima visita di un capo dello Stato della Repubblica islamica nel Paese arabo dallo scoppio della guerra civile nel 2011. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha detto oggi in una conferenza stampa presso l'ambasciata iraniana a Beirut, in Libano, che il viaggio avverrà “nel prossimo futuro". Il quotidiano filogovernativo siriano “Al Watan” ha riferito che Raisi visiterà Damasco mercoledì 3 maggio. “Abbiamo stilato un programma della visita”, ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana, aggiungendo che la missione si inserisce nel contesto della cooperazione "multidimensionale" tra Teheran e Damasco, definendo "eccellenti" i legami tra i due Paesi. (segue) (Res)