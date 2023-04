Usa: Cdc sospenderanno classificazione a colori per monitorare diffusione del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) si stanno preparando a porre fine alla classificazione a colori delle aree geografiche per mostrare il grado di diffusione delle infezioni da Covid-19, in vista della scadenza dello stato di emergenza sanitaria pubblica prevista per il prossimo 11 maggio. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che le autorità federali monitoreranno la diffusione del virus in base ai numeri delle ospedalizzazioni, come già avviene per l'influenza e altre malattie respiratorie. La misura potrebbe essere annunciata ufficialmente già la prossima settimana, anche se una data precisa non è stata ancora decisa. (Was)