Business news: Commissione Ue approva proroga modello iberico per ridurre prezzi dell'elettricità

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato, la proroga e le modifiche del cosiddetto "modello iberico", la misura spagnola e portoghese volta a ridurre i prezzi all'ingrosso dell'elettricità nel mercato iberico, abbassando i costi di produzione delle centrali elettriche a combustibili fossili. La misura è stata approvata nel giugno 2022 e scadrà il 31 maggio 2023. Nello scorso aprile, i governi di Spagna e Portogallo hanno notificato alla Commissione l'intenzione di prorogare la misura originaria fino al 31 dicembre 2023. La misura prevede che i produttori di energia elettrica ricevano un pagamento che funziona come una sovvenzione diretta per finanziare parte del costo del combustibile. Il pagamento viene calcolato quotidianamente, in base alla differenza di prezzo tra il mercato del gas naturale e un tetto massimo al prezzo del gas. Tra giugno e dicembre 2022, il limite di prezzo è stato fissato a 40 euro/MWh. Dopo i primi sei mesi, il tetto di prezzo è stato aumentato di 5 euro al mese. (Beb)