Business news: Danimarca e Ucraina rafforzano la cooperazione nel comparto eolico

- La Danimarca ha firmato un accordo quinquennale con l'Ucraina per aiutare il paese a ricostruire la capacità eolica distrutta e rafforzare la sua indipendenza energetica dalla Russia. "La nuova collaborazione quinquennale contribuirà a consentire all'Ucraina di espandere ulteriormente la propria fornitura di elettricità con l'energia eolica", si legge in una nota del ministero del Clima danese, in cui si spiega che la cooperazione tra i Paesi in materia di energia risale al 2014. "Le autorità danesi, tra le altre cose, aiuteranno le autorità ucraine a sviluppare un quadro normativo che possa promuovere l'eolico onshore e offshore", si legge nella nota. A breve termine, l'accordo mira ad aiutare a rimettere in funzione la capacità esistente distrutta durante la guerra e ad espandere ulteriormente l'eolico onshore. A lungo termine, la collaborazione valuterà il potenziale dell'energia eolica offshore, ha affermato il ministero. (Sts)