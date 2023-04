Business news: Orange, nel primo trimestre 2023 fatturato a 10,62 miliardi di euro (+1,3 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 il gruppo francese Orange, attivo nel settore delle telecomunicazioni, ha registrato un fatturato in aumento dell'1,3 per cento a 10,62 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato. In Europa le vendite sono aumentate del 3,8 per cento, mentre in Francia, principale mercato dell'azienda, il fatturato è aumentato dello 0,6 per cento. Il principale motore di crescita del gruppo è la zona Africa e Medio Oriente con un incremento del 9,1 per cento su base annua, a 141 milioni di euro. (Frp)