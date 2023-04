Business news: Spagna, per Aena utile di 133,6 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, il gestore aeroportuale spagnolo Aena ha registrato un utile di 133,6 milioni di euro, contro le perdite di 41,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. La compagnia pubblica ha migliorato i ricavi e l'utile operativo grazie all'aumento del numero dei passeggeri negli aeroporti gestiti in Spagna e all'attività commerciale. In una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv), Aena ha evidenziato che il numero totale di passeggeri (che non comprende solo la Spagna, ma anche Luton e gli aeroporti del nord-est del Brasile), ha recuperato i livelli di traffico pre-pandemici. I ricavi consolidati sono aumentati del 34 per cento, fino a poco più di un miliardo di euro, mentre il margine operativo lordo trimestrale è stato pari a 368 milioni di euro (+153 per cento). (Spm)