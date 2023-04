Business news: Russia, Mosca assume controllo di filiali russe di Uniper e Fortum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha assunto la gestione temporanea delle filiali russe delle società energetiche Unipro, di proprietà dell'azienda tedesca Uniper, e Fortum, società statale finlandese. È quanto risulta da un decreto presidenziale pubblicato ieri sera. Nel dettaglio, la Russia assume il controllo dell'83,7 per cento delle azioni di Unipro, nonché del 69,8 per cento delle azioni detenute da Fortum Russia e del 28,35 per cento delle azioni detenute da Fortum Holding. Tale decisione è dovuta "alla necessità di adottare misure immediate in risposta alle azioni ostili e contrarie al diritto internazionale degli Stati Uniti e dei Paesi stranieri e delle organizzazioni internazionali che si sono unite a loro". Secondo il documento, queste "azioni ostili" mirano a "privare illegalmente la Federazione Russa, le persone giuridiche e fisiche russe del diritto di proprietà". (Rum)