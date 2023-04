© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dassault Systemes, gruppo francese specializzato nello sviluppo di software, ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento dei ricavi dell'8 per cento, a 1,43 miliardi di euro. Lo ha reso noto la società. L'utile netto è calato del 3,4 per cento, a 255,4 milioni di euro. Il margine operativo dell'azienda è sceso al 20,8 per cento, contro il 25,3 per cento del primo trimestre del 2022. (Frp)